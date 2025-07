El projecte “Salvem les fotos” d’Algemesí col·labora amb festivals internacionals.

Un dels projectes destacats a Algemesí és el laboratori “Salvem les fotos”, centrat en la recuperació de la memòria fotogràfica de les famílies d’Algemesí, amb documents que daten desde finals del segle XIX fins l’actualitat.

Este projecte traspassa fronteres amb la col·laboració amb el festival Burning Man, que se celebra al descent de l’Arizona (EUA), gràcies al treball conjunt amb la Universitat de València i l’arquitecte valencià Miguel Arraiz.

A través d’un ritual simbòlic de crema en el temple efímer del festival, la memòria de les persones afectades per la DAN viatjarà a aquest esdeveniment cultural global en un acte de dol, homenatge i reconeixement.

Totes aquelles persones que vulguen participar-hi poden portar cartes, textos, postals o reproduccions de fotografíes en paper fins al 20 de juliol a l’ESART (Sala d’Exposicions del Casino Liberal).

L’equip del Burning Man recollirà els materials per transportar-los als Estats Units, on seran cremats el 31 d’Agost dins del temple dissenyat per Arraiz.