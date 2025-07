La Comunitat Valenciana impulsa un front comú contra una PAC que amenaça d’excloure 17.500 agricultors valencians

Conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina.

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, juntament amb altres huit comunitats autònomes —Galícia, Andalusia, La Rioja, Regió de Múrcia, Aragó, Extremadura, Comunitat de Madrid i Castella i Lleó— ha sol·licitat al ministre d’Agricultura la convocatòria urgent i presencial de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural per a analitzar la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) 2028–2034, que ha generat una profunda preocupació en el sector.

El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha advertit del greu impacte que tindria la nova PAC sobre els agricultors jubilats que continuen treballant les seues terres, ja que la proposta els deixaria fora de les ajudes agràries.

Aquesta mesura colpeja de ple la Comunitat Valenciana, on prop de 17.500 agricultors, quasi la meitat del total, superen els 65 anys, ha remarcat.

En l’escrit enviat al ministre, les comunitats alerten que el nou model proposat trenca amb aquesta política tal com la coneixem i posa en risc el manteniment del sector agrícola a escala estatal.

La proposta presentada per Brussel·les debilita greument una política essencial per al camp espanyol. No podem permetre que es diluïsquen els seus fons ni que es desdibuixe la seua finalitat. Exigim diàleg, consens i claredat sobre el futur del sector, ha manifestat Barrachina.

El conseller ha insistit que, si aquest plantejament tira avant, la PAC perdrà la seua identitat, i amb ella, bona part del suport que ha permés sostindre fins ara l’activitat agrària, especialment en zones rurals o amb dificultats estructurals.

Per això, reclamem una reunió immediata amb el ministre per a analitzar a fons aquesta situació i exigir garanties, ha subratllat.

Finalment, Barrachina ha remarcat la necessitat que els canvis es facen de manera consensuada i acordada, i no de forma unilateral, com —segons ha denunciat— ha passat amb el cup separatista del finançament o amb l’aigua, un recurs que és de tots, però que igualment ha sigut retallat als nostres regants sense cap acord previ.