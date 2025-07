LA UNIÓ alerta sobre el risc dels camps abandonats i demana ajudes urgents per als ajuntaments

Les parcel·les de camps abandonats, que cada vegada hi ha més, són un reservori de fauna silvestre i un focus de plagues i potencial inici d’incendis.

LA UNIÓ ha presentat una moció perquè els ajuntaments reben ajudes per a realitzar un cens de parcel·les agrícoles abandonades i les netegen.

El problema és estructural i no pot recaure únicament sobre els ajuntaments, que no disposen de mitjans suficients per a abordar el cens, la gestió i la neteja de totes aquestes superfícies.

Una situació greu que s’agreuja amb el temps

La Unió Llauradora i Ramadera ha proposat que la Generalitat establisca una línia d’ajudes específica i urgent perquè els ajuntaments puguen censar i netejar les parcel·les agrícoles abandonades.

L’organització denuncia que moltes comarques valencianes pateixen danys creixents causats per la fauna salvatge, especialment conills i senglars, amb pèrdues superiors als 50 milions d’euros només l’any passat.

A més, cada vegada són més freqüents els conats d’incendis en parcel·les abandonades, situades sovint en zones periurbanes o pròximes a camps actius, afectant cultius, infraestructures i el medi natural.

Un focus de risc: fauna, plagues i incendis

Les parcel·les abandonades actuen com a reservori de fauna salvatge, focus de plagues per als arbres i possible inici de focs, especialment durant l’estiu i els mesos de més calor.

En molts municipis ja s’han viscut situacions de risc real.

Els ajuntaments, desbordats

LA UNIÓ alerta que els consistoris no tenen recursos suficients per abordar el problema.

Tot i que en alguns casos s’insta els propietaris a netejar, sovint no es fa, o les sancions no tenen efecte real.

Una resposta coordinada i amb recursos

Per això, LA UNIÓ demana que la Generalitat prenga el lideratge, amb una resposta urgent, coordinada i dotada de recursos.

Proposa que la línia d’ajudes siga finançada en coordinació amb totes les conselleries implicades:

Agricultura, Medi Ambient, Territori, Emergències i Desenvolupament Rural.

Suport institucional i difusió

LA UNIÓ insta els ajuntaments a:

– Aprovar la moció i traslladar-la a:

• La pròpia LA UNIÓ

• La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

• La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

• Els grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes

– Fer públic l’acord per mostrar el suport al sector agrari local