Més de 700 efectius garantiran la seguretat i convivència durant el Festival Zevra de Cullera

Cullera ja ho té tot a punt per celebrar, del 18 al 20 de juliol, la quarta edició del Festival Zevra, que rebrà més de 55.000 espectadors diaris.

Per garantir la seguretat, es desplegaran més de 700 efectius, amb controls en accessos, carreteres i proves d’alcohol i drogues. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha remarcat la “tolerància zero als riscos a la carretera”.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha recordat que es tracta d’un dels festivals més grans d’Espanya i que suposa un gran repte per a la convivència amb la ciutat en plena temporada turística.

El director del festival, Andreu Piqueras, assegura que cada any milloren el dispositiu, adaptant-se a les noves exigències dels grans esdeveniments.