UCIN expulsa definitivament a la regidora Mar Chordá i li sol·licita l’acta a Alzira

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) ha resolt l’expedient disciplinari contra Dña. Mar Chordá Rodríguez, regidora de l’Ajuntament d’Alzira, amb la seua expulsió definitiva com a afiliada i la sol·licitud de lliurament de la seua acta de regidora.

La Junta Directiva Nacional de UCIN va prendre la decisió per unanimitat el 2 de juliol de 2025, a proposta de l’instructor de l’expedient.

Durant la tramitació:

Es va suspendre cautelarment la militància de Mar Chordá.

de Mar Chordá. Es va declarar la seua baixa provisional del partit amb efectes immediats.

amb efectes immediats. Tot i que les seues al·legacions inicials foren considerades fora de termini , l’instructor va admetre el recurs i va ampliar el termini fins al 27 de juny .

, l’instructor va . El seu contingut, no obstant això, va ser desestimat.

La Junta va considerar provat que Mar Chordá havia comés diverses infraccions greus:

Vulneració del deure de lleialtat

Divulgació d’informació interna

Usurpació de representació

Dany a la imatge del partit

Indisciplina orgànica

Ús indegut de símbols del partit

Ruptura del grup municipal

En conseqüència, UCIN li exigeix l’entrega immediata de l’acta de regidora. Si no ho fa, deurà abandonar el Grup Municipal de UCIN i passar com a regidora NO ADSCRITA. Aquesta decisió ha estat adoptada pel ple en sessió extraordinària celebrada hui.

A partir d’ara, el Grup Municipal de UCIN estarà format únicament pel regidor D. Enrique Montalvá.

Finalment, UCIN demana disculpes als veïns d’Alzira per qualsevol molèstia generada i reafirma el seu compromís amb el progrés i el benestar de la ciutat.