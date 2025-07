UCIN expulsa definitivament la regidora d’Alzira Mar Chordá i li sol·licita el lliurament de l’acta

Unió de Ciutadans Independents (UCIN) ha resolt l’expedient disciplinari contra la regidora alzirenya Mar Chordá, amb la seua expulsió definitiva com a afiliada i la sol·licitud de lliurament de la seua acta. Una baixa que s’ha fet efectiva al plenari extraordinari celebrat a l’Ajuntament d’Alzira el passat dimecres 16 de juliol, on l’edil ha passat a formar part del grup de No Adscrits.



La Junta Directiva Nacional d’UCIN va prendre la decisió per unanimitat el 2 de juliol de 2025 després de rebre la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient, que es va iniciar arran d’una sol·licitud de la Junta Gestora d’UCIN. Durant la tramitació, es va acordar la suspensió cautelar de militància i la baixa provisional de Chordá del partit, amb efectes immediats.

Tot i que les al·legacions de Mar Chordá es van considerar fora de termini en un primer moment, es va acceptar ampliar el termini fins al 27 de juny després de revisar la data de recepció de l’expedient. Finalment, les al·legacions van ser desestimades.

La Junta Directiva Nacional va declarar provats tots els fets imputats a la regidora, considerant-los una infracció greu del règim disciplinari. Entre les infraccions, vulneració del deure de lleialtat i disciplina interna, divulgació d’informació interna i usurpació de representació, perjudici a la imatge del partit i del grup municipal, indisciplina orgànica i ruptura del grup i ús indegut de símbols del partit. Davant estos fets, Chordá ha assegurat continuar treballant per la ciutadania alzirenya tot i que no siga baix les sigles d’UCIN.

Mar Chordá, regidora No Adscrita de l’Ajuntament d’Alzira

A partir d’ara, el Grup Municipal d’UCIN Alzira estarà compost únicament pel regidor Enrique Montalvá, que ha demanat a Chordá que deixe d’utilitzar el nom del partit.

Enrique Montalvá, regidor d’UCIN Alzira

Unió de Ciutadans Independents ha expressat les seues disculpes a tots els alzirenys i alzirenyes per qualsevol inconvenient o preocupació que este procés intern haja pogut generar.