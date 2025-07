El PSPV-PSOE denuncia Llanos Massó davant la Fiscalia per delictes d’odi

Diana Morant: “El PSPV-PSOE no es posarà de perfil davant este discurs d’odi que impulsa la dreta i que afecta la convivència als nostres pobles i ciutats”

La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciat hui que el partit socialista presentarà davant la Fiscalia una denúncia contra la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, per delictes d’odi.

Massó, segona autoritat de la Comunitat Valenciana i dirigent de Vox, va escriure un article d’opinió en un mitjà de comunicació valencià en què vincula delinqüència amb migració i deshumanitza les persones migrants, unes afirmacions que el PSPV-PSOE considera que podrien ser constitutives d’un delicte d’odi.

Morant ha expressat la preocupació dels socialistes valencians per “la competició en què estan immersos PP i Vox per veure quin partit és més racista i més xenòfob”, i ha afirmat que “el PSPV-PSOE no es posarà de perfil davant este discurs d’odi que impulsa la dreta i que afecta la convivència als nostres pobles i ciutats”.

A més, la líder socialista ha assegurat que “el que està ocorrent ara a Torre Pacheco no és fruit del no-res, no sorgix espontàniament, sinó que és conseqüència directa d’eixe odi que generen el Partit Popular i Vox”. I ha afegit amb rotunditat: “El PSPV-PSOE no permetrà que estes situacions tinguen lloc a la Comunitat Valenciana”.