L’Ajuntament de València renova els dos camps de futbol de Marxalens

Els dos camps de futbol annexos al Poliesportiu Marxalenes, que amplien amb quasi 8.000 metres quadrats l’oferta esportiva d’aquest barri, seran renovats en un termini de tres mesos. Així ho ha anunciat hui l’alcaldessa de València, María José Catalá, després de visitar aquestes instal·lacions amb motiu de l’inici de les obres, que s’executaran amb un pressupost de 200.000 euros.

La intervenció contempla, entre altres actuacions, la substitució de la gespa artificial i de les porteries fixes tant en el camp de futbol 11 com en el de futbol 8, així com la renovació d’altres elements esportius deteriorats. També s’inclou el repàs i l’anivellament de la base, així com la posada a punt del sistema de reg existent.



Catalá ha explicat que “el govern municipal vol garantir la qualitat dels primers camps de futbol d’herba artificial que es van construir a la ciutat”.



“El camp de futbol 11 estarà llest a principis d’agost, i el de futbol 8, al setembre”, ha detallat l’alcaldessa, qui ha recordat que estes instal·lacions les gestiona el Club de Futbol Històrics de València, una de les entitats que recolza la voluntat de l’Ajuntament de posar en valor la pràctica esportiva regulada des d’edats escolars”.

Pel que respecta al barri de Marxalenes, María José Catalá ha assegurat que “l’Ajuntament continuarà treballant en este barri”. “Actualment, ho fem, per exemple, en el projecte de recuperació de l’Alqueria de Olba i en la renovació de l’enllumenat”, ha indicat.