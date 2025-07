Mercavalència redueix a la meitat el consum elèctric gràcies a les cobertes solars

Mercavalència ha completat amb èxit el seu ambiciós projecte de transició energètica, amb què ha aconseguit reduir més del 50% del consum elèctric de les seues instal·lacions. La clau ha sigut la instal·lació de plantes fotovoltaiques amb una potència total de 3,7 megavats pic (MWp) en la coberta de l’escorxador i les marquesines de l’aparcament, que permeten generar fins a 5,2 milions de quilowatts anuals.

El projecte va arrancar a mitjan 2022 com a resposta a l’escalada de preus de l’energia provocada per la crisi global derivada de la guerra a Ucraïna. Amb més de 300 empreses instal·lades i un escorxador que processa més de 800.000 porcs a l’any, Mercavalència afrontava una situació crítica per la seua elevada dependència energètica.

Davant este repte, es va posar en marxa un pla integral amb una inversió global de més de 5 milions d’euros, finançada íntegrament amb recursos propis. A més de la instal·lació de plaques solars, el projecte ha inclòs altres mesures per reduir el consum tant de llum com de gas.

Estalvi energètic de gas: optimització i reutilització

Entre les accions implementades destaquen la millora de l’eficiència de les calderes mitjançant l’aïllament tèrmic, la recuperació de calor de les purgues i la instal·lació d’economitzadors. També s’ha posat en marxa un sistema per reutilitzar la calor residual generada per compressors i bufadors, emprant-la per escalfar l’aigua utilitzada en el procés industrial. A més, s’han ajustat els horaris de funcionament d’equips i s’han incorporat vàlvules i sondes de control als esterilitzadors de ganivets per a optimitzar-ne l’ús.

Inversió en eficiència i sostenibilitat

Només la instal·lació de la planta fotovoltaica ha suposat una inversió de 3,6 milions d’euros, amb un període estimat de retorn de tres anys. Paral·lelament, s’han incorporat equips més eficients en les cambres frigorífiques i la depuradora, reforçant així la reducció del consum global d’energia.

Amb este projecte, Mercavalència no només ha retallat de forma dràstica la seua factura energètica, sinó que ha contribuït notablement a la reducció d’emissions de CO₂, consolidant-se com un referent en sostenibilitat i economia circular dins del sector agroalimentari valencià.

Compromís de futur

Amb la finalització d’este pla 2022-2024, Mercavalència reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica. L’entitat ja treballa en noves línies d’actuació per continuar apostant per tecnologies innovadores que asseguren un futur econòmicament viable i ambientalment responsable.