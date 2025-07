El Consell aprova un crèdit extraordinari de 1.730 milions d’euros per a fer front al dèficit de 2024 i activa inversions en habitatge, vacunació, farmàcia i serveis públics

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei per a generar un crèdit extraordinari de 1.730 milions d’euros en els Pressupostos de 2025



El Ple del Consell ha aprovat un decret llei per a generar un crèdit extraordinari de 1.730 milions d’euros en els Pressupostos de 2025, amb l’objectiu de finançar part del dèficit generat en 2024 per despeses executades fora del pressupost inicial.

La portaveu del Consell i vicepresidenta, Susana Camarero, ha explicat que aquesta mesura és necessària per a evitar demores en el pagament a proveïdors i cobrir compromisos ja adquirits. El finançament provindrà d’un endeutament autoritzat pel Consell de Ministres, per un import total de 1.816 milions d’euros, ja formalitzat amb diverses entitats bancàries.

“L’asfíxia econòmica provocada pel Govern d’Espanya ha generat un endeutament que pagaran els nostres fills i néts”, ha advertit Camarero, lamentant la negativa de l’Estat a concedir un FLA extraordinari a la Comunitat Valenciana en un any especialment complicat.

Impuls històric a l’habitatge públic

El Consell ha autoritzat 8,8 milions d’euros en fons europeus per a la construcció de 221 habitatges protegits a Benidorm i València, dins del Pla VIVE, que contempla més de 2.000 habitatges en execució en 2025 i una inversió global de 32,5 milions d’euros.

A més, s’ha aprovat la permuta de sis parcel·les en Manises, el Puig de Santa Maria i València, per a construir 314 habitatges protegits. En el cas de València, destaca la licitació d’una parcel·la en l’antic Quartell d’Enginyers, després de la ruptura per part del Ministeri d’Habitatge de l’acord per a la cessió de set solars més.

“Aquesta és la legislatura de l’habitatge. Estem construint llars, no fent promeses”, ha destacat la vicepresidenta Camarero.

Sanitat i atenció farmacèutica

La Conselleria de Sanitat ha aprovat una campanya de vacunació contra el Virus Respiratori Sincicial (VRS) que començarà a l’octubre i s’adreçarà a majors de 60 anys en residències i a persones amb risc elevat. La mesura suposa una inversió de 4,5 milions d’euros anuals per a adquirir 40.000 dosis.

També s’ha validat un decret per a col·laborar amb cinc ajuntaments (Burriana, Santa Pola, Torrent, Mislata i Orihuela) en la construcció o millora de centres de salut, adaptats a necessitats específiques.

Reforç dels drets socials i la joventut

El Consell ha autoritzat un conveni de 421.200 euros entre l’IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut, assegurant el funcionament del principal òrgan de representació juvenil. Així mateix, s’han aprovat modificacions legislatives en matèria d’accessibilitat i discapacitat, per a adaptar-se a la normativa de simplificació administrativa.

“Les polítiques socials han d’estar ben dotades i centrades en les persones. Això és el que estem fent”, ha remarcat Camarero.

Educació i reconstrucció post DANA

S’han autoritzat contractes d’emergència per valor de 4,7 milions d’euros per a reconstruir centres educatius afectats per la DANA, com el CEIP Carme Miquel d’Algemesí i l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja.

També s’ha aprovat un conveni amb la Universitat de Barcelona per a facilitar pràctiques externes d’estudiants en centres educatius valencians.

Cultura, Sorolla i audiovisual

El Consell ha aprovat un acord marc amb The Hispanic Society of America per a crear un espai expositiu dedicat a Joaquim Sorolla en el Palau de les Comunicacions de València, que acollirà una col·lecció única del pintor.

A més, s’ha nomenat Jordi Blanch Tordera com a nou director artístic i musical del Cor de la Generalitat i s’han autoritzat set convenis amb universitats per a impulsar càtedres d’anàlisi i cultura audiovisual, amb una inversió de 205.000 euros.

Emergències, món rural i medi ambient

El Consell ha ratificat convenis per a la formació de bombers voluntaris amb el Consorci Provincial de València, i ha declarat d’emergència les obres de reparació d’infraestructures agrícoles i forestals afectades per la DANA, amb una inversió superior als 15 milions d’euros.

Pel que fa al Parc Natural de l’Albufera, s’han adoptat mesures urgents davant la crisi ambiental post-inundació, com ara: