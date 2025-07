Sueca presenta la 36ª edición de la Volta a Peu.

El pròxim 28 de setembre, Sueca acollirà la 36a edició de la seua Volta a Peu, una prova que, després d’uns anys d’interrupció, es va reprendre l’any passat impulsada pel Club de córrer Peus Quets.

La nova edició constarà de dos modalitats, una carrera de 8 quilòmetres i una caminada de 6, les dos amb eixida des del carrer Sequial, a les 9 del matí.

Les inscripcions per a participar en la prova, fins a un màxim de 500 per a la carrera i la caminada, poden realitzar-se fins al 23 de setembre en la pàgina web cronorunner.com i el preu serà de 10 euros per dorsal.