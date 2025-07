També sol·licita la conservació dels drets agraris de la PAC i els drets de reg

LA UNIÓ demana al MITECO una compensació justa per als llauradors afectats després de la dana pel canvi de les seues parcel·les a Domini Públic Hidràulic

Carles Peris diu que “no es poden menyscabar els drets legítims dels qui han desenvolupat una activitat agrària lícita i necessària per a l’equilibri rural i ambiental del territori”

La Unió Llauradora ha sol·licitat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) que resolga els problemes ocasionats als llauradors afectats pel canvi de qualificació de parcel·les agrícoles al Domini Públic Hidràulic després de la dana 2024 en la Comunitat Valenciana

L’organització trasllada que nombroses parcel·les amb activitat agrària consolidada, algunes amb drets reconeguts dins de la PAC i altres fins i tot amb autoritzacions de reg, seran incorporades a la nova delimitació de DPH com a resultat de l’alteració física de llits i barrancs després de l’esdeveniment climàtic, la qual cosa els causa un enorme impacte econòmic i jurídic.

Davant aquesta situació, demanda al Ministeri una compensació econòmica justa i proporcional que tinga en compte el valor patrimonial del sòl, la pèrdua de capacitat productiva i el perjudici econòmic generat.

També sol·licita la conservació de drets agraris per a la seua reactivació futura, és a dir, que els drets d’ajuda directa de la PAC vinculats a superfícies hui desaparegudes o inutilitzables es mantinguen a nom del llaurador o ramader afectat, podent ser activats sobre altres superfícies agràries que adquirisca o arrende en el futur. I per al cas de parcel·les amb drets de plantació de vinya, que aquests drets es conserven igualment en propietat del llaurador afectat, sense pèrdua de validesa, i s’habilite la seua activació sobre altres superfícies vitícoles.

En relació amb el reg, li demana que es respecten els drets preexistents, permetent el seu traspàs a noves parcel·les de substitució. Per als casos en què existira autorització d’ús de pou individual que es facilite una nova autorització equivalent per a l’ús en la nova ubicació.

LA UNIÓ també reclama major claredat administrativa i jurídica. En aquest sentit, insta el Ministeri dirigit per Sara Agaasen que es garantisca la incorporació actualitzada de les noves delimitacions del DPH al visor SIGPAC, de manera que els llauradors puguen conéixer de manera senzilla i transparent la situació legal de les seues parcel·les. També que s’assegure la informació prèvia individualitzada i la possibilitat de consulta i al·legació.

Per a Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, “La situació generada per la dana ha ocasionat una modificació física de la xarxa hídrica que ha de ser abordada amb criteris d’equitat, proporcionalitat i col·laboració institucional, sense menyscabar els drets legítims dels qui, durant dècades, han desenvolupat una activitat agrària lícita i necessària per a l’equilibri rural i ambiental del territori”.

LA UNIÓ ja havia traslladat totes aquestes peticions en la reunió mantinguda el passat 27 de juny amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la comissaria d’Aigües.