Descobrix la joia d’este estiu a Alzijoya

Este estiu, brilla com mai amb les promocions especials que t’esperen a Alzijoya.

A la nostra joieria trobaràs peces úniques i exclusives de marques reconegudes com Calvin Klein, Guess, Viceroy, Hugo Boss, Maserati Collection o Agatha Ruiz de la Prada. Tant si busques un detall per sorprendre com si vols fer-te un capritx, tenim la joia perfecta per a tu.

Qualitat, estil i confiança des de 1987

Amb més de 120 m² d’exposició al Carrefour d’Alzira, Alzijoya oferix una àmplia varietat de joies artesanals i complements per a dona, home i nadons. Especialistes en aliances de boda, comunions i regals personalitzats, t’assessorem amb l’atenció i professionalitat que ens caracteritza.

Promocions especials d’estiu

Gaudix de descomptes exclusius durant tot l’estiu en col·leccions seleccionades. És el moment ideal per trobar aquell detall que et farà destacar.

Alzijoya, la joieria de confiança d’Alzira. Elegància, proximitat i estil per a cada moment de la teua vida.

Ubicació: Carrefour Alzira

Horari: De dilluns a dissabte, de 10:00 a 21:30