La Generalitat iniciarà després de l’estiu les obres de la nova rotonda a la CV-50

La Generalitat Valenciana ha anunciat que les obres per a construir la tan esperada rotonda a l’encreuament de la CV-50 començaran després de l’estiu.

Es tracta d’un dels punts negres més perillosos del trajecte entre Alzira i la Barraca d’Aigües Vives.

El projecte es durà a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Carcaixent i dona resposta a una reivindicació històrica del veïnat. Amb una inversió de més d’1,5 milions d’euros, les obres s’iniciaran en l’últim trimestre de l’any i tindran un termini d’execució d’aproximadament dotze mesos.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat recentment la zona on s’ubicarà la nova glorieta, situada al límit entre els termes municipals d’Alzira i Carcaixent, acompanyat per l’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana.



Una visita que no va ser comunicada prèviament a la corporació municipal d’Alzira, que ja ha manifestat el seu malestar per este fet.

Tot i valorar positivament la construcció d’esta rotonda, l’alcalde adverteix que encara queden pendents altres tres glorietes igualment importants per millorar la seguretat i l’accessibilitat a la zona de la Barraca.

A més, recorda que ja es va sol·licitar un estudi per optimitzar l’accés a la CV-50, a causa de l’elevada circulació que travessa el centre d’Alzira, especialment per la plaça del Regne.

Alfons Domínguez ha volgut recordar també altres compromisos adquirits per part de la Generalitat que, malgrat la col·laboració i implicació mostrada per l’Ajuntament, encara no s’han fet realitat. Segons l’alcalde, són diverses les promeses pendents d’executar que afecten el municipi i que continuen esperant una resposta clara per part del govern valencià.

Des de l’Ajuntament, insisteixen en la necessitat de passar de les paraules als fets i reclamen a la Generalitat que complisca els compromisos adquirits amb el municipi, especialment en matèria d’infraestructures i seguretat viària.