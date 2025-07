L’Ajuntament d’Alzira impulsa per quint any consecutiu l’activitat Escola de Riu amb més de 300 alumnes participants

L’Ajuntament d’Alzira ha celebrat, per cinqué any consecutiu, l’activitat Escola de Riu

Una iniciativa que ha permés que més de 300 alumnes d’entre 12 i 18 anys participen en una experiència educativa i esportiva al riu Xúquer.

Des de finals de maig i durant el mes de juny, joves de diferents centres educatius han gaudit d’esta proposta impulsada pel Servei d’Emergència Climàtica i Projectes Estratègics, que compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

Aprenentatge i medi ambient des del caiac

L’activitat combina educació ambiental, pràctica esportiva i convivència. A bord de caiacs, els alumnes han recorregut el tram del riu des del pantalà municipal, descobrint el Xúquer com a espai lúdic, recreatiu i pedagògic.

A través d’esta experiència, han conegut de prop la fauna, la flora i la problemàtica ambiental del riu, fomentant una actitud crítica i responsable cap al medi natural. L’Escola de Riu busca així sensibilitzar la joventut sobre la importància de protegir i conservar l’ecosistema fluvial.

Un projecte consolidat i amb visió de futur

L’Ajuntament reafirma, amb esta cinquena edició, el seu compromís amb la sostenibilitat i la conscienciació ambiental, oferint activitats que integren l’educació, l’esport i el respecte pel patrimoni natural.

L’èxit continuat del projecte consolida l’Escola de Riu com una eina clau per a la formació ambiental dels més joves i una mostra de com aprofitar els recursos naturals locals de manera responsable.