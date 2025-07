Educació supervisa la instal·lació d’aules prefabricades a Algemesí, Massanassa i Alfafar per garantir l’inici del curs

La Conselleria d’Educació ha visitat els centres afectats per la riuada per comprovar l’estat de les instal·lacions i planificar l’inici del curs 2025/2026.

Massanassa

Als centres EI Ausiàs March i CEP Lluís Vives, s’estan col·locant més de 30 aules prefabricades, amb serveis com menjador, biblioteca, informàtica, música, sales de docents i espais administratius.

Pressupost: 2.861.920 euros

Algemesí

Al CEIP Carme Miquel, s’instal·len aules provisionals mentre es redacta el projecte del nou centre.

Pressupost: 1.153.082 euros

Alfafar

Al CEIP Orba, s’estan habilitant 23 unitats, amb aules per a infantil i primària, així com espais per a menjador, música, informàtica i biblioteca.

Pressupost: 1.307.690 euros

El conseller José Antonio Rovira ha destacat que “tot estarà llest per al 8 de setembre, data prevista d’inici del curs, mentre continuen les obres de reconstrucció”.