El nou pacte comercial amb els EUA penalitza l’agricultura valenciana

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera considera que l’acord entre la Unió Europea i els Estats Units evita una guerra comercial, però a canvi d’imposar aranzels del 15% que afectaran greument productes agroalimentaris valencians

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, adverteix que el pacte pot provocar un efecte dominó: si altres zones com Andalusia deixen d’exportar, podrien saturar el mercat intern i fer caure els preus.

A més, denuncia que la UE no ha defensat com cal els seus productors, i lamenta la falta de reciprocitat, ja que fruits secs com ametles i nous dels Estats Units continuen entrant al nostre territori sense restriccions, provocant una caiguda de preus.

LA UNIÓ reclama mesures urgents, l’etiquetatge obligatori de l’origen en productes com els torrons, i una política comercial que tinga en compte les necessitats reals del sector agrari europeu.