Cullera estrena un pla de neteja intensiva per tindre els carrers més nets que mai

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa, per primera vegada en la seua història, un pla de baleig intensiu que es durà a terme dos dies a la setmana: cada dimarts i divendres de l’any.

L’objectiu és mantindre els carrers, avingudes, places i espais públics més nets que mai, mitjançant actuacions planificades i de caràcter profund.

Segons ha explicat l’alcalde, Jordi Mayor, “es tracta d’un reforç significatiu a les tasques de neteja urbana que ja es realitzen diàriament, però que amb aquest nou pla contemplen intervencions exhaustives amb hidronetejadores i aigua a pressió, tant en la calçada com a les voreres”.

“És un pla de neteja a fons que arribarà a tots els carrers de Cullera i que ens permetrà tindre els carrers com mai abans”, ha destacat Mayor.

Un operatiu periòdic, planificat i sostenible

Este operatiu marca una fita per a la ciutat, ja que és la primera vegada que Cullera implementa un dispositiu de neteja d’aquesta envergadura de forma periòdica i planificada. L’objectiu és oferir una imatge més cuidada de la ciutat i millorar l’entorn urbà per al veïnat i visitants.

A més, este pla s’emmarca dins del nou servei de neteja viària, estrenat recentment per l’Ajuntament, que ha suposat:

La renovació completa de la flota de vehicles i maquinària.

Una inversió anual de 2,8 milions d’euros.

Multiplicar per deu les freqüències de neteja.

Triplicar la plantilla de treballadors.

Inici al carrer Rei En Jaume

El pla de baleig intensiu ha començat hui al carrer Rei En Jaume. Les pròximes actuacions seran:

5 d’agost : carrer Pescadors

: carrer 8 d’agost: carrer Del Vall

Per a garantir el bon funcionament del servei, la Policia Local informarà i senyalitzarà amb antelació la prohibició temporal d’estacionament en les zones on es realitze la neteja.

Compromís amb la qualitat de vida i el medi ambient

La higiene urbana és una prioritat per al consistori cullerenc, que aposta per una Cullera més neta, més amable i més sostenible. “Hem de cuidar el nostre lloc al món, que no és altre que Cullera”, ha conclòs l’alcalde.