El Consell aprova convenis per a facilitar tractaments ortoprotèsics subvencionats

Els convenis regulen la dispensació, facturació i pagament de les ajudes a persones amb discapacitat.



S’articula un sistema per garantir que el cost dels tractaments no siga un impediment per a les persones beneficiàries.

El Consell ha aprovat sengles convenis de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i el Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana, així com el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris, per a regular la gestió i l’abonament de les ajudes per a tractaments ortoprotèsics subvencionats.

Aquests convenis tenen com a finalitat facilitar el procés de dispensació, facturació i pagament de les aportacions econòmiques per a les persones beneficiàries, mitjançant els establiments autoritzats que realitzaran el descompte directe en el moment de la compra.

Beneficiaris i requisits

Segons el Decret 189/2024, de 17 de desembre, poden accedir a aquestes ajudes les persones que complisquen, entre altres, els següents requisits:

Menors de 18 anys amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % .

amb . Majors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 % .

amb . Disposar de targeta sanitària de la Conselleria de Sanitat o document d’inclusió.

o document d’inclusió. Ser resident a la Comunitat Valenciana.

Els tractaments ortoprotèsics inclouen els productes prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic i adquirits en establiments autoritzats durant l’any 2025.

Un sistema per garantir l’accés equitatiu

Amb aquesta mesura, el Consell assegura que el cost dels tractaments ortoprotèsics no siga una barrera, especialment per a les persones amb discapacitat, i es fomenta una atenció sanitària més accessible i equitativa.

Durant l’any 2024, la Generalitat va destinar més de 413.000 euros a la compensació del copagament de productes adaptats. Per a l’any 2025, l’atenció a les aportacions subvencionades —tant ortoprotèsiques com farmacològiques— està dotada amb més de 5,8 milions d’euros.