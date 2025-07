Fiscalia i Antifrau investiguen la titulació de José María Ángel

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències per aclarir si el comissionat del Govern per a la DANA, José María Ángel, va falsificar un títol universitari l’any 1985 per accedir a una plaça de funcionari a la Diputació de València.

El president de la diputació de València Vicente José Mompró Aledo carrega contra el ara excomissionat i contra el govern central.

El document de l’Agència, elaborat el passat mes de maig, conclou que l’exsecretari autonòmic d’Emergències no va finalitzar els seus estudis, i que la titulació aportada no figura com a oficial fins a la dècada dels noranta, amb la implantació de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

Des de l’entorn del polític socialista, de 68 anys, neguen qualsevol irregularitat i asseguren que va accedir a la plaça complint amb els requisits exigits a principis dels anys vuitanta. També afirmen que no ha estat requerit per cap organisme per presentar al·legacions o documentació.

L’origen del cas es remunta a una denúncia anònima rebuda per l’Agència Antifrau el passat mes d’abril.