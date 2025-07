L’Agenda de Reconstrucció d’Alzira traça el camí per al futur de la ciutat

L’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa una nova Agenda Urbana de Reconstrucció amb l’objectiu d’adaptar-se als efectes de la DANA i accedir als fons postemergència.

Esta iniciativa marca una nova etapa en la planificació estratègica del municipi i representa una eina fonamental per a fer front als reptes climàtics i socials.

La nova agenda suposa una revisió i actualització del pla urbà anterior, alineant-lo amb la nova realitat del territori i amb els requisits del programa EDIL, impulsat pels ministeris d’Habitatge i d’Hisenda, destinat específicament a municipis afectats per fenòmens climàtics extrems.

Un full de ruta per a una ciutat més resilient

L’objectiu principal és coordinar, revisar i unificar projectes i plans municipals per a construir una Alzira més cohesionada, sostenible i preparada per al futur. Esta agenda es desenvoluparà de manera transversal, amb la participació activa de totes les àrees municipals.

Segons ha explicat l’alcalde, Alfons Domínguez, “després de la DANA s’ha fet evident la necessitat d’adaptar el nostre model de ciutat als riscos reals i treballar de manera coordinada. El futur d’Alzira comença ara”.

La nova agenda busca anar més enllà de la reparació d’infraestructures i convertir-se en una eina útil i consensuada, que permeta a la ciutat accedir als nous fons activats arran de les inundacions.

Primera reunió i objectiu immediat: els fons FEDER

Ahir va tindre lloc la primera reunió de treball per a coordinador projectes entre departaments municipals, amb l’objectiu de redactar l’agenda a temps per a presentar-la a la pròxima convocatòria dels fons FEDER, que preveuen una línia específica per a municipis afectats per la DANA.

El document inclourà projectes prioritaris de reconstrucció urbana, amb accions en sostenibilitat, mobilitat, habitatge, digitalització i gestió d’infraestructures, tant de caràcter urgent com a llarg termini.