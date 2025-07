Nou mesos després de la DANA, les víctimes tornen als carrers per exigir justícia

Es complixen nou mesos des del tràgic 29 d’octubre de 2024, quan la DANA va arrasar la diversos municipis al voltant de la ciutat de valència i diversos municipis d’Albacete, deixant darrere una de les pitjors catàstrofes naturals en dècades: 229 persones van perdre la vida.

La presidenta de l’associació de víctimes mortals, Rosa Álvarez, ha sigut contundent

Per novena vegada, les víctimes i familiars han tornat a eixir als carrers per exigir responsabilitats polítiques i judicials. La manifestació s’ha celebrat a Catarroja, una de les zones més devastades per la DANA i que s’ha convertit simbòlicament en la ‘zona zero’.

Amb crits com “el president, a Picassent”, els manifestants han tornat a demanar la dimissió de Carlos Mazón i han deixat clar que les víctimes “no van morir, les van assassinar”.

Durant l’acte s’ha homenatjat els morts amb un mural, la plantació d’un oliver i una placa que recorda fins on va arribar l’aigua aquell dia.