Primera reunió institucional per a un projecte europeu pioner en la Serra de Corbera

Projecte europeu de cooperació per a la gestió forestal de la Serra de Corbera

Una estratègia conjunta per protegir un espai natural únic

Els municipis d’Alzira, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Favara i Llaurí, juntament amb el Consorci de la Ribera —format per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa— han celebrat hui la primera reunió institucional per a coordinar la presentació conjunta d’un projecte europeu de cooperació per a la gestió forestal de la Serra de Corbera.

Aquesta trobada marca l’inici d’una estratègia compartida que busca afrontar de manera coordinada, sostenible i integradora els reptes d’aquest espai natural d’alt valor ecològic, declarat Zona d’Especial Conservació (ZEC) i inclòs a la Xarxa Natura 2000.

Mesures innovadores per a la gestió forestal i rural

El projecte, impulsat pel Consorci de la Ribera, inclou iniciatives com:

Creació d’una Oficina Supramunicipal de Prevenció d’Incendis amb seu a Alzira

amb seu a Brigada forestal compartida

Servei comarcal de trituració de restes agrícoles

Ramat bomber per al control del combustible vegetal

per al control del combustible vegetal Polítiques d’autoprotecció en urbanitzacions

Impuls de la ramaderia extensiva i agricultura regenerativa

Foment del voluntariat ambiental

Creació d’un banc de terres per facilitar l’accés a l’activitat agrària i forestal

per facilitar l’accés a l’activitat agrària i forestal Segell de qualitat territorial per als productes locals vinculats a la Serra

Objectius clars i compartits

Els representants municipals han coincidit en la necessitat de:

Captar fons europeus

Reduir el risc d’incendis

Millorar la resposta operativa davant emergències

Recuperar el mosaic agroforestal tradicional

Reactivar l’economia rural mitjançant la gestió sostenible del territori

Cap a una governança compartida i verda

Aquest projecte, que es presentarà pròximament a convocatòries europees, representa un model innovador de governança compartida, alineat amb els objectius climàtics i de transició verda de la Unió Europea. La proposta pretén convertir la Serra de Corbera en un referent en la gestió integral del paisatge forestal mediterrani, amb especial atenció a la seua conservació i protecció com a espai natural.