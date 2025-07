AVA-ASAJA encapçala l’oposició al projecte fotovoltaic del Ministeri que amenaça l’agricultura de Llaurí

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) està liderant la presentació d’al·legacions contra el projecte del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per a instal·lar una central fotovoltaica al terme municipal de Llaurí.

El projecte afectaria unes 650 fanecades de terres de gran valor agrícola, amb l’objectiu de generar energia solar per a l’autoconsum de la estació de bombeig Panser, dins de la conducció Xúquer-Vinalopó.

Des d’AVA-ASAJA alerten que la ubicació proposada posa en perill el futur agrícola del municipi, ja que implicaria la pèrdua de terres familiars, regadius consolidats i cultius d’alta rendibilitat com cítrics, caquis o alvocats. Així mateix, es veurien afectats diversos pous de reg legalitzats i habitatges tradicionals, part fonamental del patrimoni històric i familiar de moltes famílies de Llaurí.

El dimecres passat, representants de l’organització agrària es van reunir amb un nombrós grup d’agricultors afectats per informar-los dels detalls del projecte i recordar que el termini per presentar al·legacions finalitza el pròxim 12 d’agost. En aquest sentit, AVA-ASAJA ja ha mobilitzat els seus recursos tècnics i legals per a defensar els interessos del sector agrícola local.

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, ha reclamat una revisió immediata del projecte:

“Exigim al Ministeri que reconsidere el plantejament, perquè estem convençuts que hi ha alternatives que no afecten l’activitat agrícola. No podem permetre que es condemne el futur de famílies que porten generacions treballant aquestes terres.”

Tot i defensar les energies renovables, Aguado ha remarcat:

“Som partidaris de l’energia solar, però no quan es fa a costa de terres agrícoles productives i contra la voluntat dels agricultors. Demanem que es trasllade el projecte a una zona menys fèrtil o de menor valor agrari”.

Per ajudar els afectats, AVA-ASAJA ha posat a la seua disposició el departament tècnic d’Aigües, Projectes i Expropiacions, que assessorarà els agricultors durant tot el procediment administratiu.