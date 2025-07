El Consell aprova el Pla Endavant de Recuperació i Reconstrucció de la Comunitat Valenciana

Amb 340 mesures estructurades en quatre eixos estratègics, el pla pretén restaurar el territori i enfortir la resiliència davant de futures catàstrofes

El Consell ha aprovat, en un ple extraordinari, el Pla Endavant de Recuperació i Reconstrucció de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat, en un ple extraordinari, el Pla Endavant de Recuperació i Reconstrucció de la Comunitat Valenciana, una iniciativa institucional de la Generalitat per a restaurar les condicions socials, econòmiques i ambientals del territori valencià després de la devastadora riada del 29 d’octubre.

La vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, i el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, han presentat el pla en roda de premsa, destacant-ne el caràcter transformador i integral.

Una resposta rigorosa i transformadora

Gan Pampols ha subratllat que es tracta “d’un dels plans de reconstrucció post-desastre més complets elaborats a Espanya”, amb la voluntat no sols de reparar els danys causats, sinó de “catalitzar un procés de transformació a llarg termini del territori valencià”.

El document parteix d’un diagnòstic profund i d’un estudi comparatiu amb altres tragèdies passades, com la riada de València del 1957, la del càmping de Biescas o l’erupció del volcà de La Palma. “Hem aprés que no es pot reconstruir en zones de risc mortal i que cal posar les persones al centre des del minut u”, ha dit el conseller.

Estructura del pla: quatre eixos i dues bases vertebradores

El Pla Endavant s’articula entorn de quatre eixos estratègics i dues bases vertebradores:

Infraestructures

Ordenació i Planificació Territorial

Aquestes dues àrees aglutinen mesures d’alt impacte i inversió, com la redefinició del PATRICOVA i grans actuacions hidràuliques en les conques dels barrancs del Poyo, la Saleta, el Magre i el Túria. S’hi preveu revisar i actualitzar els models hidrològics i hidràulics, aplicar testos d’estrés per conques i establir zones de risc elevat, per tal de reduir-los.

A més, es contemplen solucions com sistemes millorats de drenatge, diques, canals de desviament, i tecnologies de monitoratge i alerta primerenca, per prevenir i minimitzar els efectes de futurs fenòmens extrems.

Més enllà de la reconstrucció: una visió de futur

També s’inclouen accions com:

Sistemes alternatius de comunicació d’emergència

Generadors en torres de telecomunicació

Formació ciutadana

Redisseny d’infraestructures públiques i espais urbans, amb senyalització visible, punts d’emergència, rutes d’evacuació i protocols d’actuació.

Gan Pampols ha recalcat que el pla incorpora el principi internacional de “reconstruir millor”. “No es tracta només d’alçar els murs caiguts, sinó de construir fonaments més sòlids per al nostre futur”, ha afirmat.

Amb 340 iniciatives jerarquitzades, el Pla Endavant pretén convertir la tragèdia en una oportunitat per fer del País Valencià un territori més segur, sostenible i resilient.