La ciutat de Torrent acomiada les festes amb la processó dels seus patrons

Després de setmanes carregades d’activitats, concerts, espectacles i la tan esperada Gran Entrada Mora i Cristiana, la ciutat de Torrent va posar el punt final a les seues festes patronals el passat dimecres 30 de juliol

Ho va fer amb un dels actes més emblemàtics i esperats: la processó en honor als seus patrons, els Sants Abdó i Senén.

Els actes del dia gran van començar a les 10 del matí amb la tradicional missa de campanya, celebrada al carrer dels Sants Patrons, un escenari habitual que reuneix any rere any veïns i veïnes en un ambient de recolliment i devoció.



Ja per la vesprada, a les 19.30 hores, va tindre lloc la solemne missa major a l’Església de l’Assumpció, a la qual va seguir una multitudinària processó pels carrers del centre històric. Acompanyada per bandes de música, clavaris, devots i representacions festives de la ciutat, la comitiva va avançar entre aplaudiments i mostres de respecte.



En l’acte van participar figures destacades de les festes locals, com la regina de l’Encontre Gloriós, les falleres majors de Torrent i membres de la corporació municipal, encapçalats per l’alcaldessa, Amparo Folgado.



Amb aquest emotiu recorregut i la forta implicació del poble torrentí, la ciutat va posar punt final a unes festes intenses, participatives i marcades pel retrobament, la convivència i l’estima per la tradició.



Ara, amb la mirada posada ja en l’any que ve, Torrent es prepara per continuar fent gran la seua identitat festiva, amb el compromís de mantenir viva una celebració que uneix generacions i fa poble.