LA UNIÓ preveu una collita de raïm de vi normal i de gran qualitat a la Comunitat Valenciana després d’anys de sequera

L’organització confia en una millora dels preus després de campanyes ruïnoses per als productors i alerta de la manca de mà d’obra per a la verema i el treball als cellers.

LA UNIÓ Llauradora preveu una producció normal i de qualitat del raïm de vi a la Comunitat Valenciana per a la campanya 2025, després d’unes campanyes molt reduïdes a causa de la sequera

. La verema començarà en unes setmanes amb el raïm blanc i es presenta amb un retard del verol d’entre una i dues setmanes respecte a l’any passat.

Tot i les tempestes, pedregades i danys per fauna silvestre, les pluges en moments clau han contribuït a la recuperació de vinyes, cosa que permet anticipar una collita de bona qualitat, sempre que la climatologia de les pròximes setmanes siga favorable.

Les existències de vi al maig eren de 33,8 milions d’hectolitres, un milió menys que l’any anterior, un factor que aporta optimisme al sector.

LA UNIÓ espera una millora dels preus, sobretot per al raïm negre, el més afectat per la falta de rendibilitat. En el cas del raïm blanc destinat a cava, la previsió és que es mantinguen les cotitzacions, ja que la DO Cava ha reduït el rendiment per hectàrea, fet que limitarà l’oferta.

Un dels principals reptes és la falta de mà d’obra per a la recollida del raïm i el treball als cellers. El sector dona ocupació a més de 32.000 persones a la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ disposa d’una borsa de treballadors i treballadores i preveu més demanda enguany, especialment en zones afectades per la DANA, on les màquines no poden accedir i caldrà fer la verema manualment.

Luis Javier Navarro, vicesecretari general de LA UNIÓ, assenyala que “la mà d’obra cada vegada és més escassa i cal recórrer a persones migrants. Estem preparats per atendre la demanda de mà d’obra i garantir bones condicions laborals i socials a les persones recol·lectores”.

Finalment, el sector encara espera el desenvolupament de les ajudes excepcionals promeses pel Govern d’Espanya dins la Llei de Prevenció de les Pèrdues i Desaprofitament Alimentari. Malgrat haver transcorregut els dos mesos fixats, no s’han publicat encara aquestes ajudes, destinades a compensar l’augment de costos i la caiguda d’ingressos pels efectes de la guerra d’Ucraïna i la sequera. El pressupost previst és de 85 milions d’euros per a tot l’Estat.