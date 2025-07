Ruth Merino lamenta que la Comunitat Valenciana continue a la cua en finançament autonòmic per habitant

La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha denunciat que la Comunitat Valenciana torna a ser la pitjor finançada entre les autonomies de règim comú, segons les dades de la liquidació del sistema de finançament de 2023.

Merino atribueix aquesta situació a la “inacció d’un Govern central que no governa”.

Segons l’informe de la Direcció General de Finançament, els valencians reben 3.215 euros per habitant ajustat, una xifra 1.098 euros inferior a la comunitat amb millor finançament, i 200 euros per sota de la mitjana.

La consellera ha qualificat de “model profundament injust” el sistema actual i ha criticat que el Govern “presumisca de rècord de recursos per a les comunitats quan el repartiment continua sent tan desigual com sempre”.

Merino ha remarcat que els recursos que arriben a la Comunitat “no són cap regal, sinó el resultat de l’esforç fiscal i el dinamisme econòmic del territori”, i ha recordat que entre 2009 i 2022, la Generalitat ha destinat un 86,3 % del seu pressupost a sanitat, educació i serveis socials, front al 81,6 % de mitjana en altres comunitats infrafinançades.

A més, ha advertit que la infrafinançació limita la inversió en infraestructures i innovació, i contribueix a que el PIB per càpita valencià estiga un 14 % per sota de la mitjana nacional.

La consellera ha destacat que aquesta situació ha provocat un dèficit crònic i una deute pública insostenible, que ja representa el 40 % del PIB valencià i supera els 60.000 milions d’euros.

Finalment, Merino ha denunciat que el Govern central encara no ha activat el FLA extraordinari de 2024, fet que ha obligat la Generalitat a demanar un crèdit de 1.816 milions d’euros per fer front a pagaments pendents.

“No falten informes, falten decisions. El que no hi ha és voluntat política”, ha conclòs la consellera, criticant també la substitució del debat del Consell de Política Fiscal i Financera per “un vídeo propagandístic”.