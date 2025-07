Sueca celebra una gran festa de comiat de l’Escola d’Estiu Municipal 2025

El pati del col·legi Cervantes ha acollit este matí la tradicional festa de cloenda de l’Escola d’Estiu Municipal, que enguany ha comptat amb la participació de prop de 200 xiquets i xiquetes.

L’acte ha comptat amb la presència de les famílies, convidades a compartir l’alegria d’una edició que ha estat valorada molt positivament per totes les parts.

La regidora de Cooperació Social, Carolina Torres, ha destacat “la importància d’oferir este servei des de l’Ajuntament per a facilitar la conciliació familiar durant el mes de juliol”, i ha agraït “la gran tasca del personal monitor i integrador social, per la seua dedicació total”.

Per la seua part, la coordinadora de l’Escola, Lourdes Landete, ha explicat que “la temàtica d’enguany s’ha centrat en les emocions, per a ajudar als menors a identificar-les, gestionar-les i expressar-les millor”. La proposta ha tingut molt bona acollida per part de les famílies i l’alumnat, que han gaudit de dinàmiques, jocs, eixides a la piscina i excursions.

L’Ajuntament de Sueca reafirma així el seu compromís amb l’educació i el benestar dels menors del municipi.