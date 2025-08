Alerta taronja per fortes pluges a l’interior sud de Castelló i interior nord de València

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, ha activat per a hui divendres l’alerta taronja per pluges intenses a l’interior sud de Castelló i interior nord de València, segons les previsions de l’AEMET.

Es preveu que les precipitacions s’intensifiquen entre les 14.00 h i les 00.00 h, amb acumulacions de fins a 40 mm en una hora, acompanyades de ratxes de vent molt fortes i pedra.

Alerta groga en altres zones

A més, també s’ha decretat alerta groga per pluges a l’interior nord de Castelló i per tempestes en aquesta mateixa zona i a l’interior nord de València, on s’esperen fins a 20 mm en una hora.

Recomanacions a la població

El Centre de Coordinació d’Emergències recomana màxima prudència en els desplaçaments per carretera, especialment en un moment com aquest, que coincidix amb l’inici i finalització de vacances d’agost. S’aconsella moderar la velocitat, circular per vies principals i no travessar zones inundables com ara barrancs o carrers amb acumulació d’aigua.

També es recomana als municipis i organismes amb competències en emergències que mantinguen l’atenció a tots els avisos i activen amb antelació els seus plans de protecció civil, prenent les mesures preventives corresponents.

Consells en cas de risc d’inundacions