Hisenda i Agricultura activen una nova línia de finançament per al sector agroalimentari amb un estalvi de 2,2 milions d’euros

La Conselleria d’Hisenda i Economia, a través de l’Institut Valencià de Finances (IVF), i la Conselleria d’Agricultura, han posat en marxa una nova línia de préstecs bonificats dirigida a empreses del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana

Amb un impacte estimat de 2,2 milions d’euros en estalvi financer.

Les empreses podran accedir a crèdits d’entre 100.000 i 600.000 euros, amb tipus d’interés fix del 1,5 % i terminis de devolució molt avantatjosos:

2 a 4 anys per a operacions de circulant

per a operacions de 4 a 7 anys per a operacions de nova inversió

La subvenció de l’interés anirà a càrrec de la Conselleria d’Agricultura, i permetrà finançar inversions en actius fixos i necessitats de circulant.

Empreses beneficiàries

Podran acollir-se a aquesta línia:

Societats mercantils i cooperatives

Que desenvolupen activitats dins dels codis CNAE 10, 11, 46.2 i 46.3 , és a dir: Indústria alimentària Fabricació de begudes Comerç majorista de matèries primeres agràries i animals vius Comerç majorista de productes alimentaris

, és a dir:

Visita institucional

L’anunci s’ha realitzat durant la visita a les instal·lacions de Fartons Polo a Alboraia, amb presència de la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, el director general del IVF, Enrique Montes, i el director general de la Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández.

El conseller Miguel Barrachina ha destacat que l’objectiu és “impulsar la transformació del sector agroalimentari i millorar la seua competitivitat, tant a escala nacional com internacional”.

Per la seua part, la consellera Ruth Merino ha remarcat “la capacitat del IVF per adaptar-se a les necessitats específiques de cada àrea del Consell, afavorint així la canalització de recursos cap a sectors estratègics com l’agroalimentari”.

Exemple pràctic

Per a un préstec de 350.000 euros amb un termini de devolució de 5 anys, una empresa podria arribar a estalviar fins a 57.750 euros en interessos, un 16,5 % del valor de l’operació.

Sol·licituds i informació

Les empreses interessades poden consultar les condicions i tramitar la sol·licitud a través del portal electrònic del IVF:

👉 prestamos.ivf.es