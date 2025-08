La Generalitat conclou l’excavació del túnel entre Xàtiva i Alacant de Metrovalencia i inicia la fase final d’equipament i urbanització

La connexió subterrània permetrà integrar la Línia 10 amb les línies 3, 5 i 9, millorant la mobilitat de més de 7 milions d’usuaris anuals

La Generalitat Valenciana ha finalitzat les obres d’excavació del túnel que connectarà les estacions de Xàtiva i Alacant de Metrovalencia

La Generalitat Valenciana ha finalitzat les obres d’excavació del túnel que connectarà les estacions de Xàtiva i Alacant de Metrovalencia i ha iniciat la fase final d’equipament interior i reurbanització de superfície, segons ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, durant la seua visita a les obres, acompanyat per l’alcaldessa accidental de València, Julia Climent.

El nou túnel, de prop de 260 metres de longitud, albergarà una connexió peatonal subterrània que permetrà enllaçar la Línia 10 del tramvia amb les Línies 3, 5 i 9 de metro abans que finalitze l’any. Esta infraestructura forma part del pla d’expansió 2023-2030 de Metrovalencia i compta amb una inversió de més de 24 milions d’euros, finançada parcialment amb fons europeus.

Preparat per al futur pas del tramvia

El conseller ha explicat que, tot i que el túnel s’obrirà inicialment com a connexió per a vianants, s’ha construït amb les condicions tècniques necessàries per a acollir, en el futur, el pas de tramvies i prolongar així la Línia 10 cap al centre històric de València.

“És una infraestructura pensada per al present i el futur, amb la qual València guanya en mobilitat, connexió i sostenibilitat”, ha declarat Martínez Mus.

Urbanització del carrer Alacant

Paral·lelament, s’estan executant les obres de reurbanització del carrer Alacant, que quedarà obert al trànsit i als vianants entre principis d’octubre i final d’any. Esta actuació s’ha realitzat en coordinació amb l’Ajuntament de València, i contempla la pavimentació i la integració urbana del tram comprés entre el carrer Castelló i l’Estació del Nord.

També s’ha finalitzat la urbanització del patí de carruatges de l’Estació del Nord i part de l’entorn de la Plaça de Bous, amb un disseny que respecta la traça original de cercles concèntrics inspirada en la forma circular del monument declarat Bé d’Interés Cultural. El paviment, de granit beix amb acabat granallat, substitueix l’antic marbre polit, millorant la seguretat i la resistència.

A més, com a novetat en accessibilitat universal, s’ha incorporat una franja podotàctil de encaminament per a facilitar l’ús del nou espai a les persones amb discapacitat visual.

Projectes futurs de la xarxa

El conseller ha informat també sobre el progrés dels projectes d’expansió de la xarxa:

La futura Línia 12 , que unirà la Línia 10 amb l’ Hospital La Fe , ja ha conclòs el període d’exposició pública i es troba en fase d’anàlisi d’ al·legacions .

, que unirà la Línia 10 amb l’ , ja ha conclòs el període d’exposició pública i es troba en fase d’anàlisi d’ . La Línia 11 prolongarà la mateixa Línia 10 fins a la façana marítima .

prolongarà la mateixa Línia 10 fins a la . A més, s’estudien prolongacions cap al centre de la ciutat i la connexió entre Pont de Fusta i Empalme.

“L’objectiu és construir una xarxa de transport públic moderna, eficient i interconnectada, que responga a les necessitats de mobilitat sostenible de València i la seua àrea metropolitana”, ha conclòs Martínez Mus.