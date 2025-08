Mazón: “La Comunitat Valenciana marca un nou rècord de despesa turística amb més de 6.803 milions d’euros en el primer semestre”

La Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb major creixement en arribades internacionals i despesa diària per turista

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat hui que “la despesa turística ha assolit un màxim històric a la Comunitat Valenciana, superant els 6.803 milions d’euros en el primer semestre de 2025”, la qual cosa suposa un increment del 6,23 % respecte al mateix període de 2024.

Segons les dades publicades per l’INE a través de les enquestes Frontur i Egatur, la Comunitat ha rebut 5.596.426 turistes internacionals en els sis primers mesos de l’any, un 5,68 % més que l’any passat. És el segon major creixement entre les principals destinacions turístiques de l’Estat.

Rècords en despesa mitjana i estada

Durant aquest període, el gasto mitjà diari per turista estranger ha pujat fins als 136 euros, amb un increment interanual del 4,67 %. També s’ha registrat un augment en la despesa mitjana per viatge, que se situa en 1.216 euros per persona, amb una estada mitjana de 8,9 dies.

En el cas del mes de juny, la Comunitat va rebre 1.154.844 turistes internacionals, un 3,31 % més que el juny de 2024. A més, estos visitants van gastar 1.419 milions d’euros, un 1,68 % més, amb una despesa mitjana per turista de 1.229 euros i una despesa mitjana diària de 142 euros, un 7,18 % d’increment respecte al mateix mes de l’any passat.

Un model sostenible i de qualitat

El cap del Consell ha assenyalat que estes dades “demostren la consolidació de la Comunitat Valenciana com a destinació internacional competitiva i amb un model basat en el valor afegit i la sostenibilitat”.

“Som la segona comunitat autònoma amb major creixement tant en nombre de turistes com en despesa mitjana diària”, ha remarcat Mazón.

També ha incidit en què el govern valencià aposta per un turisme sostenible, respectuós amb el territori i el medi ambient, que siga capaç de generar ocupació i prosperitat durant tot l’any.

Promoció internacional reforçada

De cara al segon semestre, Mazón ha anunciat que la Generalitat intensificarà la promoció turística amb la participació en més de 30 fires i esdeveniments internacionals, incloent mercats emergents com Canadà, els Estats Units o Austràlia.

“Volem continuar creixent, però amb un model de turisme de qualitat, desestacionalitzat i generador d’oportunitats”, ha conclòs el president.