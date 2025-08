Sorprenuts robant una tona de coure en una factoria d’Almussafes

Sis persones detingudes pel robatori de cablejat valorat en més de 8.000 euros



La Guàrdia Civil ha detingut els autors d’un espectacular robatori de coure en una factoria d’Almussafes, on foren sorprenuts in fraganti per personal de seguretat privada mentre sostreien cablejat de la xarxa de telefonia.

L’operació, batejada com a ‘Rocain’, ha permés la detenció de sis homes de nacionalitat equatoriana, d’edats compreses entre els 20 i 37 anys.

Els fets es remunten al passat 22 de juliol, quan el grup accedí a les instal·lacions amb l’objectiu de sostraure cable de coure. Un dels autors fou enxampat al moment, mentre que els altres cinc aconseguiren fugir. Gràcies a la ràpida actuació de la Guàrdia Civil, foren identificats i detinguts poques hores després en les localitats d’Almussafes i Silla.

Segons fonts policials, es tractava d’un grup criminal organitzat, establit a Barcelona, que es dedicava a la sostracció de cablejat. Per a executar els robatoris, llogaven furgonetes durant dos o tres dies i es desplaçaven per diversos punts de la península, després d’haver estudiat prèviament l’objectiu.

En el moment de les detencions, es van intervindre dues furgonetes: una d’elles carregada amb prop d’una tona de cable sostret, valorada en 8.400 euros, i una altra amb eines professionals valorades en uns 1.500 euros, com ara generadors, cabrestants, taladres i serres elèctriques. A més, els detinguts duien vestimenta d’obra per a simular que treballaven per a una empresa legal, dificultant així la tasca de detecció.

Els detinguts estan acusats dels delictes de:

Robatori amb força

Danys en propietat privada

Invasió de propietat privada

Pertinença a grup criminal organitzat

La investigació ha estat desenvolupada pels agents de l’Equip d’Investigació del Post Principal d’Almussafes, en col·laboració amb ROCA Sueca, Seguretat Ciutadana de Picassent i Almussafes, i el personal de seguretat privada de l’empresa afectada.