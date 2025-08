Agricultura reparteix més de tres milions de difusors de feromones per a combatre la polilla del raïm a la Comunitat Valenciana

Es protegeixen 20.600 hectàrees de vinya mitjançant la tècnica de confusió sexual

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, a través del Servei de Sanitat Vegetal, ha distribuït més de 3,1 milions de difusors de feromones entre els viticultors de la Comunitat Valenciana per a lluitar contra la polilla del raïm (Lobesia botrana), considerada la plaga més perjudicial per al cultiu de la vinya.

Amb esta actuació es protegeixen 20.600 hectàrees de vinyes destinades a raïm de taula i de vinificació en comarques d’Alacant, València i Castelló, la qual cosa suposa un 33 % de la superfície cultivada.

Una tècnica eficaç, sostenible i lliure de residus

La confusió sexual consisteix a alliberar massivament feromones sexuals específiques als camps per a impedir que els mascles localitzen les femelles, trencant així el cicle de reproducció.

Aquesta estratègia:

Evita l’aparició de larves que danyen els grans de raïm

que danyen els grans de raïm Redueix el risc de podridures

Millora la qualitat del raïm i del vi

Minimitza l’ús d’insecticides, evitant riscos per a l’agricultor i l’entorn

Es redueix l’aplicació de productes fitosanitaris en més d’un 83 %, passant de 1,8 litres d’insecticida per hectàrea a només 76 grams de feromona.

Recolzament institucional i repartiment territorial

La Conselleria ha destinat 1,2 milions d’euros a l’adquisició i distribució d’estos dispositius. Els agricultors reben el 50 % dels difusors de manera gratuïta, sempre que justifiquen la compra de l’altre 50 %.

S’han repartit 2,8 milions de difusors per a vinyes de vinificació , principalment a la província de València

, principalment a la 315.000 difusors han anat destinats a vinyes de raïm de taula, amb major incidència a les comarques del Vinalopó, la Vega Baixa o la Plana Alta

També contra el melàs de la vinya

En 2025, s’han destinat 190.000 euros addicionals per al repartiment de 400.000 difusors contra el melàs de la vinya (Planococcus ficus), protegint prop de 1.600 hectàrees de cultiu.

Seguiment de plagues i agricultura responsable

El Servei de Sanitat Vegetal manté un seguiment continuat de plagues i malalties que afecten la vinya, recolzat per una xarxa d’estacions meteorològiques que permeten emetre avisos i recomanacions en el moment òptim per a actuar.

La Generalitat aposta per mètodes biotècnics i sostenibles per al control de plagues com la mosca del mediterrani, la mosca de l’olivera, el cucat de l’arròs, el cotonet de Sud-àfrica i altres que afecten els cultius valencians.