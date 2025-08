El Consell triplica les places d’hospitalització per a menors amb trastorns mentals amb set noves unitats psiquiàtriques

La Comunitat Valenciana passarà de 19 a 69 llits per a atendre menors amb trastorns mentals greus

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el Consell posarà en marxa set noves unitats psiquiàtriques infantojuvenils que permetran triplicar les places d’hospitalització per a xiquets i adolescents amb trastorns mentals, passant de les 19 actuals a 69.

Durant la visita a l’Hospital d’Elx, on s’està enllestint una nova unitat amb 6 llits i capacitat per a atendre més de 60 menors l’any, Mazón ha destacat que la mesura respon a la gran demanda generada després de la pandèmia i a l’absència de noves places en els últims anys.

Nous centres a Elx, Gandia, Alcoi, Sant Joan, Arnau de Vilanova, Clínic de València i l’antic Hospital Militar

Segons el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027, es posaran en funcionament pròximament:

Elx (6 llits)

Gandia (6)

Sant Joan (12)

Arnau de Vilanova (8)

Antic Hospital Militar (6)

Clínic de València (6)

Alcoi (6)

Amb aquesta ampliació, la Comunitat Valenciana se situarà entre les tres primeres autonomies d’Espanya en recursos d’hospitalització per a salut mental infantojuvenil.

Un increment pressupostari històric en salut mental

El Consell ha destinat enguany:

192 milions d’euros , un 75 % més que en l’exercici anterior, per a salut mental i prevenció d’addiccions

, un que en l’exercici anterior, per a salut mental i prevenció d’addiccions 724 milions d’euros al conjunt del Pla de Salut Mental 2024-2027

Mazón ha denunciat que aquest esforç “no seria tan necessari si la Comunitat tinguera una finançació justa” i ha qualificat d’“injustícia” que altres autonomies no hagen de fer un esforç igual per estar per damunt de la mitjana.

Professionals i noves tecnologies al servei de la salut mental

La nova unitat de l’Hospital d’Elx comptarà amb:

23 professionals especialitzats , entre psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treballadors socials, terapeutes i docents

, entre psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treballadors socials, terapeutes i docents Una inversió de 120.000 euros en infraestructures i 900.000 euros anuals per a personal

A més, els hospitals d’Elx i Oriola, així com el departament de salut de Torrevella, comptaran amb: