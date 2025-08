Aldaia plena els carrers de regals en la seua tradicional cavalcada

Els carrers d’Aldaia continuen vibrant amb la música i la pólvora.

La població gaudeix ara de les seues Festes Majors en honor al Santíssim Crist dels Necessitats.

Dimarts 5 d’ agost, els carrers de la localitat s’ompliren de alegria amb un dels actes més curiosos de la ciutat, en un any on l apoblació és allò que més necessita.

Els diferents col·lectius que conformen el teixit social i cultural d’Aldaia, encapçalats pels Clavaris del Crist, van recorrer els diferents carrers pujats als camions engalanats i plens de obsequis per als més menuts, pero sobre tot, per als més majors de la població.

Unes festes que pretenen arribar a tots els publics, des dels més joves als més majors.

La resposta del públic va ser massiva, omplint els carrers al pas de cada camió, amb aplaudiments, somriures, molta emoció i amb intenció d’agafar algún dels regals.

Enguany on la població ha viscut un dels moments més dificils i on ja anomenen com les festes i clavaris de la DANA.

Jorge Escarpa, calvari Major de les festes del Crist dels Necessitats.

Una vesprada que a més de donar quasi punt i final a les festes de Aldaia, ha estat carregada de simbolisme, on l’alegria compartida ha sigut el millor antídot per a recuperar-se i oblidar durant uns minuts de la ment allò que va passar a la població a l’octubre del 2024. On alguna han hagut de preparar-se conscientment.

Estes festes han sigut, més que mai, un espai per al retrobament, per a recuperar l’ànim col·lectiu i per reconéixer l’esforç de tot un poble que ha sabut sobreposar-se amb dignitat i esperança. Veïns i visitants s’ha unit per ajudar una mica més a Aldaia i viure les festes amb una nova normalitat

Maria del Carmen Muñoz, Visitant de Madrid.

Amb cada carrossa, cada detall llançat i cada somriure, Aldaia ha donat una lliçó de comunitat i resistència. I és que, malgrat tot, la festa continua… i continua viva al cor de la seua gent.