Alzira impulsa l’esport local amb la renovació de camps i noves inversions en infraestructures esportives

Ja s’està instal·lant la nova gespa artificial als camps de Venècia i Tulell, i es preveu una reforma integral del camp Raúl Albentosa

L’Ajuntament d’Alzira continua reforçant el seu compromís amb l’esport amb la renovació dels camps de futbol de Venècia i Tulell, on aquesta setmana ja s’està col·locant la nova gespa artificial.

Es tracta d’una actuació llargament reivindicada pels clubs locals i planificada conjuntament des de la Regidoria d’Esports.

El regidor de l’àrea, Vicent de la Concepción, ha remarcat que esta millora és fruit de la col·laboració amb els clubs i de l’esforç municipal per continuar avançant:

“Seguim amb millores per a l’esport a Alzira. Després de molt de treball, sempre junt als clubs, estan instal·lant la gespa nova al camp de Venècia i Tulell. Amb sacrifici i dedicació completarem la instal·lació amb el camp Raúl Albentosa totalment nou.”

Inversió de la Diputació i planificació conjunta amb els clubs

Les obres compten amb una aportació econòmica de la Diputació de València, de la qual més d’un milió d’euros es destinarà a la modernització d’instal·lacions esportives en els municipis. A Alzira, esta dotació ha permés iniciar una renovació integral de les infraestructures esportives, començant per aquelles que es consideren més urgents.

La Regidoria ha treballat en coordinació amb els clubs per definir les prioritats d’actuació, entre les quals també s’inclou la reforma integral del camp Raúl Albentosa, amb l’objectiu d’oferir espais més dignes, moderns i adaptats a les necessitats dels esportistes locals.

Nous projectes a l’horitzó

A més, des de l’Ajuntament s’estan preparant nous projectes esportius que es preveu que es posen en marxa en els pròxims mesos. L’objectiu és consolidar l’esport com a pilar fonamental de la vida social i saludable de la ciutat.

“Estem posant les bases per continuar creixent. En els pròxims mesos començarem a vore com avancem en noves instal·lacions esportives que ja s’estan treballant des de fa temps. No és fàcil, però Alzira mereix un salt qualitatiu, i en eixe camí treballe cada dia, pas a pas”, ha conclòs Vicent de la Concepción.