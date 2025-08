Carlos Mazón acusa de manera molt directa al govern central de abandonar als autònoms valencians

Carlos Mazón, ha acusat el Gover central de desatendre autònoms de la Comunitat Valencia afectats per les riuades del passat octubre, després de no activar les ajudes al cessament d’activitat anunciades al mes de gener.

Mazón denúncia que el president del govern ha enganyat a milers d’autònoms valencians.



Després de reunir-se amb el president de l’Associació de Treballadors Autònoms, Mazón ha exigit la posada en marxa immediata d’aquestes ajudes amb caràcter retroactiu.

Carlos Mazón, President del Govern



A més, ha criticat que les ajudes autonòmiques hagen hagut de tributar-se en la declaració de la renda, mentre que les estatals estan exemptes, i ha tornat a reclamar un tracte fiscal equitatiu per a totes dues.



Davant aquest escenari, el president ha defensat l’esforç de la Generalitat per ajudar aquest col·lectiu. Entre les mesures destacades, Mazón ha posat en valor els 92 milions d’euros en ajudes directes a autònoms sense empleats i els 100 milions més destinats a empreses amb treballadors.



També ha recordat altres suports com els préstecs a cost zero del Institut Valencià de Finances o l’ampliació de les ajudes per la pèrdua de vehicles industrials.



Mazón, ha assegurat que no abandonarà els autonoms i posarà en marxa noves línies d’ajuda.