Desarticulada una organització criminal dedicada a la tracta de dones amb fins d’explotació sexual a Gandia

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal que es dedicava a captar i explotar sexualment dones en situació de vulnerabilitat, principalment de nacionalitat colombiana i veneçolana, en un pis de cites ubicat a Gandia.

En l’operatiu han sigut detingudes 7 persones (6 homes i 1 dona) i s’han realitzat 7 registres: quatre en domicilis particulars, un en el pis de prostitució, i dos en tallers mecànics.

Captació i explotació

Les víctimes eren enganyades amb promeses falses de millora econòmica i traslladades des dels seus països d’origen fins a Espanya. Una vegada a Gandia, eren obligades a exercir la prostitució en condicions d’explotació i sense descans, arribant a treballar les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense poder rebutjar cap client ni tipus de servei sexual.

Les dones també eren obligades a consumir drogues com cocaïna o tusi si així ho exigien els clients, i se les fotografiava per a publicitar serveis sexuals en portals web. En alguns casos, també eren traslladades fora del pis per a prestar serveis sexuals, sempre sota control de l’organització.

Estructura i blanqueig de capitals

L’organització comptava amb una estructura jeràrquica:

Captadors en països d’origen i a Espanya

en països d’origen i a Espanya Controladors del pis de cites

del pis de cites Distribuïdors de drogues i potenciadors sexuals als clients

Els ingressos obtinguts eren blanquejats a través de tallers mecànics i criptomonedes, i part dels diners es transferien a països com Bulgària, on adquirien béns immobles i altres actius.

Resultats de l’operació

En total, s’han intervingut:

15.870 euros en efectiu

14 telèfons mòbils

32 grams de cocaïna i 15 dosis de tusi

250 pastilles de sildenafil (viagra) i substàncies anabolitzants

i substàncies anabolitzants 11 vehicles

Diversos dispositius electrònics, bitllets i documentació comprometedora

Fins ara, s’han identificat 38 possibles víctimes, de les quals 6 han declarat com a testimonis protegits.

Els detinguts —d’entre 20 i 54 anys, de nacionalitats búlgara, romanesa i colombiana— estan acusats de trata de persones amb fins d’explotació sexual, blanqueig de capitals, tràfic de drogues, detenció il·legal, delictes relacionats amb la prostitució i violació de la normativa d’estrangeria.

Investigació conjunta

La investigació ha sigut coordinada pel EMUME de la Guàrdia Civil, el Grup I de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres i el Grup I de la UCRIF de la Brigada Provincial d’Estrangeria de Màlaga.