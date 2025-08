El Consell aprova un recurs contra la norma estatal sobre el repartiment de menors migrants i impulsa noves mesures socials i econòmiques

El Consell ha autoritzat la interposició d’un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret 658/2025, que regula el repartiment de menors migrants no acompanyats entre comunitats autònomes.

Aquesta acció se suma al recurs d’inconstitucionalitat presentat el passat mes de maig contra el Reial decret llei 2/2025.

Segons ha explicat la portaveu del Consell, Susana Camarero, aquesta normativa vulnera l’ordre constitucional de competències, imposa càrregues econòmiques inassumibles i posa en risc la qualitat del sistema de protecció d’infància i adolescència.

“No es poden imposar decisions unilaterals”

Camarero ha denunciat que el repartiment s’ha fet “sense diàleg, sense planificació i sense recursos econòmics suficients”. Ha detallat que la Comunitat Valenciana hauria d’acollir 571 menors, amb un cost estimat de 44,5 milions d’euros anuals, mentre que el Govern central només ha previst 7,4 milions, suficients per a cobrir tres mesos d’estada.

“No es tracta de falta de solidaritat, sinó de responsabilitat. No podem garantir una atenció digna sense personal, infraestructures ni finançament adequat”, ha afirmat.

La portaveu ha criticat, a més, que Catalunya i el País Basc han quedat exclosos del repartiment i ha lamentat la manca de criteris objectius i equitatius.

Més recursos contra la pobresa i per a la cohesió social

El Consell ha aprovat també una subvenció directa de 17,5 milions d’euros a Creu Roja Espanyola per a dur a terme el Programa Bàsic d’Assistència Material, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus. L’objectiu és garantir l’accés a aliments i productes bàsics per a famílies vulnerables, especialment amb menors a càrrec.

“Volem que cap família es quede arrere, i que troben suport real, ràpid i proper”, ha destacat Camarero.

Nous acords en educació, indústria i transport públic

En l’àmbit educatiu, s’ha aprovat el decret que regula els nous currículums dels cicles formatius de grau bàsic de Formació Professional i la creació del CEIP Sibil·la Mercer a Picassent, amb capacitat per a 450 alumnes des d’Infantil fins a Primària.

Pel que fa a la indústria de l’automoció, s’ha modificat el decret d’ajudes per als treballadors afectats pel Mecanisme RED, amb una dotació de 35,2 milions d’euros fins a 2027. La nova redacció simplifica tràmits i adapta el càlcul de les ajudes a la situació laboral de cada treballador.

En matèria de transport públic, s’ha aprovat el contracte de vigilància i protecció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per al període 2026–2028, amb un valor estimat de 40,9 milions d’euros.

Balance del curs polític

Camarero ha fet balanç del curs polític i ha destacat que ha estat “marcat per la DANA”, subratllant l’esforç del Consell per a ajudar en la reconstrucció i atendre les zones i persones afectades.

“Seguirem treballant amb tota la força i el compromís per a recuperar els municipis i acompanyar les víctimes. És la nostra màxima prioritat”, ha conclòs.