La Diputació impulsa 10 nous projectes del Pla Obert a la Ribera

Alzira i Cullera concentren les actuacions més destacades, amb una inversió global pròxima als 3 milions d’euros

La Diputació de València ha aprovat deu nous projectes del Pla Obert a les comarques de la Ribera, amb una inversió total que s’acosta als 3 milions d’euros.

L’actuació més important en la Ribera Baixa és la renovació integral del carrer València a Cullera, mentre que a la Ribera Alta destaca la construcció de dues pistes semicobertes al poliesportiu de Tulell d’Alzira.

En paraules de la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, “el Pla Obert és un programa sense terminis ni imposicions, on els ajuntaments proposen els projectes i la Diputació dona suport amb recursos i agilitat”.

Principals inversions per comarca

En la Ribera Alta, el nou decret inclou:

Alzira : construcció de dues pistes semicobertes al poliesportiu de Tulell ( 850.000 € ).

: construcció de dues pistes semicobertes al poliesportiu de Tulell ( ). Rafelguaraf : reurbanització de carrers ( 200.000 € ).

: reurbanització de carrers ( ). Guadassuar : millores en les conduccions d’aigua potable ( 86.000 € ) i reforma del parc infantil del col·legi Balmes ( 47.500 € ).

: millores en les conduccions d’aigua potable ( ) i reforma del parc infantil del col·legi Balmes ( ). Sellent : millores en la piscina i zona recreativa de la Font del Pinar ( 27.000 € ).

: millores en la piscina i zona recreativa de la Font del Pinar ( ). Benimodo : nova senyalització urbana per a millorar l’accessibilitat i la seguretat ( 20.000 € ).

: nova senyalització urbana per a millorar l’accessibilitat i la seguretat ( ). Sant Joanet (mancomunitat la Comuna): segona fase de la reforma de la seu de benestar social (103.000 €).

En la Ribera Baixa, destaca la renovació d’infraestructures hídriques i la reurbanització del carrer València de Cullera, amb una inversió de 1.518.000 €.

Una visió municipalista i flexible

El Pla Obert, principal programa inversor de la Diputació, suma ja 575 projectes aprovats amb una inversió de 87,1 milions d’euros dins dels 350 milions totals del pla. La iniciativa es caracteritza per la flexibilitat en l’execució fins a 2027 i per l’autonomia dels municipis per prioritzar les seues necessitats.

El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat que el Pla Obert “és una eina real d’acompanyament als ajuntaments, amb menys traves i més autonomia per executar els seus projectes”.