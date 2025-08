La Generalitat reforça la protecció a persones sense llar davant l’onada de calor amb el repartiment de més de 2.100 kits bàsics

Serveis Socials manté actius els dispositius d’atenció i el protocol autonòmic per al seguiment de les altes temperatures

La Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha intensificat aquest estiu la seua actuació per a protegir les persones en situació de sense llar davant els efectes del calor extrem, amb la distribució de més de 2.100 kits de protecció bàsica des de l’inici de la temporada estival.

Aquesta acció forma part del Protocol Autonòmic d’Actuació per a Persones en situació de sinhogarisme, activat per la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, en coordinació amb ajuntaments i entitats socials del tercer sector.

Contingut dels kits i espais d’atenció

Els kits inclouen aigua, productes d’higiene personal, gorras, cremes solars, repel·lents de mosquits i tovalloletes refrescants, així com altres elements essencials per a suportar les altes temperatures. A més, s’han habilitat espais municipals condicionats per a l’estada temporal, on es presta atenció sanitària immediata, assessorament i zones d’ombra.

“El sinhogarisme és una de les formes més greus d’exclusió social, i davant situacions de calor extrem, cal actuar amb previsió, responsabilitat i humanitat. Estem posant tots els recursos al servei de qui més ho necessita”, ha assegurat el director general d’Inclusió, Pedro Carceller.

Protocol actiu a tota la Comunitat Valenciana

El protocol autonòmic s’activa quan el Centre de Coordinació d’Emergències emet alertes per altes temperatures. A partir d’aqueix moment, es mobilitzen els recursos municipals i socials per a atendre, informar i acollir les persones sense sostre, principalment en municipis de més de 25.000 habitants.

Amb aquesta mesura, la Generalitat reafirma el seu compromís amb la protecció dels col·lectius més vulnerables i la seua adaptació als efectes del canvi climàtic sobre la salut pública.