Polinyà de Xúquer celebra amb devoció el dia gran de les Festes d’Agost

Les Festes d’Agost de Polinyà de Xúquer arriben a la seua fi amb la celebració del dia gran en honor al patró de la la localitat, el Santíssim Crist de la Sang.

Després de dos setmanes carregades d’activitats per a tots els públics, el poble viu amb gran fervor la jornada del 6 d’agost, que ha començat amb el volteig de campanes i la tradicional cercavila en què la Unió Musical Polinyanense va recollint autoritats, festers i festeres, reines i corts d’honor per conduir-los fins a l’església.

Veïns i veïnes abocats a les finestres i als balcons, aplaudint des de les portes de les cases i dels bars, han seguit amb devoció una cercavila que ha recorregut els carrers del poble al ritme de la música i la pólvora.

Després dels festers i festeres, ha sigut el torn de la Reina Infantil, Inés Porcar Domínguez, i la seua Cort d’Honor, que compartien els seus moments preferits de la festa.

Finalment, ha sigut el torn de les dames i damos, díhuit joves rondant la vintena i encapçalats per la Reina Major del 2025, Laura Ferrer Clari.

Enguany, a més, les festes d’estiu de Polinyà de Xúquer venen marcades pel sentiment de resiliència col·lectiva, després de les tràgiques conseqüències que la DANA del passat 29 d’octubre va deixar en un bon grapat de municipis de les nostres comarques.

La celebració matinal ha acabat amb la missa solemne en honor del Crist de la Sang i posterior mascletà, per donar pas a les cites de la vesprada, marcades per la processó i la posterior actuació de Pep Gimeno “Botifarra” a partir de les dotze i mitja de la nit.

Un gran castell de focs artificials posarà el punt i final al Dia del Crist, i les Festes d’Agost acabaran el dijous 7 amb el Dia dels Jubilats i Pensionistes i la Cavalcada de fi fe festes.

L’Ajuntament, els Festers del Crist i les Festeres dels barris mostren el seu agraïment a totes les persones, col·lectius, empreses i entitats que fan possible que any rere any les festes continuen vives.