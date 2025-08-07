Alerta per onada de calor i risc extrem d’incendi a l’Horta i la Ribera

La agencia estatas de meteorología ha llançat una alerta per ola de calor, on les temperatures podrien arribar fins els 40ºC. Segons la AEMET, una massa d’aire càlid i sec d’àfrica es manté estacionat damunt de la peninsula.
Es prevé que a les comarques de l’horta i la ribera alta les temperatures arriben als 40 graus
Es prevé que a les comarques de l’horta i la ribera alta les temperatures arriben als 40 graus mentre que les zones més costaneres, les temperatures mínimes no baixaran dels 24 graus, generant en tot el territori de les comarques les anomenades nits tropicals. Una calor tòrrida que per el moment s’allargarà fins els dimecres dia 13.
Esta situació s’hi suma un altre factor de risc: el Centre d’Emergències de la Generalitat ha decretat nivell extrem de perill d’incendi forestal per a este dijous i divendres en gran part del territori valencià, incloent zones de muntanya pròximes a l’Horta Sud i la Ribera Alta. Es demana extremar les precaucions, evitar fer foc o llençar burilles, i tindre màxima cura a espais naturals.
Les autoritats recomanen beure molta aigua, no fer esforços físics a les hores centrals del dia, i estar molt atents a xiquets, majors i persones vulnerables.