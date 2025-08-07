Alzira aposta per la renaturalització dels parcs escolars per fer-los més verds i sostenibles

L’Ajuntament d’Alzira està duent a terme actuacions de renaturalització, reverdiment i permeabilització dels patis escolars de la ciutat.
L’objectiu principal és reduir la calor que reben els patis, un fet que preocupa a les famílies i a la comunitat docent i que afecta, sobretot, als xiquets i xiquetes que utilitzen estos espais.
Concretament, es pretén actuar sobre les zones anomenades dures, espais dominats per superfícies de formigó amb nul·la presència de vegetació i escassa ombra, com els destinats a jocs d’equip.
De moment, ja s’ha començat a treballar als CEIP Blasco Ibáñez i García Lorca. Al Blasco Ibáñez s’ha actuat sobre una superfície de 860 m² de solera de formigó per a la seua substitució per terra vegetal, on es plantaran 17 arbres i un sistema de reg automàtic per a la vegetació.
Al Garcia Lorca, s’han demolit 756 m² de solera de formigó i es plantaran altres 17 exemplars amb el seu sistema de reg.
Els arbres seleccionats, tant de fulla caduca com perennes, també contribuiran a la retenció de partícules contaminants en suspensió, millorant la qualitat de l’aire i augmentant la infiltració d’aigua de pluja. A més, s’ha tingut en compte l’estètica, la varietat de colors, i el valor educatiu de cada espècie per a enriquir l’experiència de l’alumnat.
Esta intervenció, subvencionada pel Pla obert d’Inversions de la Diputació de València 2024- 2027, es completa amb altres actuacions en la mateixa línia, com la millora dels entorns escolars. Recentment, s’ha tancat al trànsit el carrer Concepción Arenal d’entrada al CEIP Ausiàs March, aconseguint un espai per als viananats que uneix el centre educatiu amb la plaça de la Marina Espanyola. Amb tot, Alzira fa un pas ferm cap a uns espais escolars més saludables, resilients i connectats amb la natura.