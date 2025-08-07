Cap a una Vil·la més verda: el nou pla urbanístic ja està en exposició pública

L’àrea d’urbanisme reformula el pla especial de la vil·la per fer-la compatible amb la instal·lació de plaques solars i afavorir la transició ecològica.
Amb este canvi normatiu, l’Ajuntament vol trobar un equilibri entre la protecció del patrimoni i la integració de sistemes sostenibles com les plaques solars, sempre tenint en compte criteris estètics i d’impacte visual, per tal que s’adapten de manera respectuosa a l’entorn urbà.
Cal recordar que la Vil·la d’Alzira compta amb una normativa urbanística especial aprovada l’any 2018, que establia una sèrie de limitacions estrictes pel que fa a intervencions en els edificis, amb la finalitat de preservar el patrimoni arquitectònic i històric de la zona.
Ara comença el termini d’exposició pública de 45 dies del Pla de la Vila d’Alzira, una fase molt important en el procés de modificació d’esta normativa urbanística.
Açò significa que, durant 45 dies naturals, qualsevol persona —ciutadania, tècnics, col·lectius veïnals o entitats— pot consultar el nou document, fer aportacions, presentar al·legacions o suggeriments abans que s’aprove definitivament.
Durant este període d’exposició pública, el document es pot consultar a través de canals oficials, com el web de l’Ajuntament o les dependències d’Urbanisme, i és una oportunitat perquè la ciutadania participe activament en el model de ciutat que vol per al futur.