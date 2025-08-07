RIBERA
Cullera incorpora senyalística accessible en les banderes de les seues platges

Cullera, capital turística de la Ribera, ha implantat un sistema de banderes informatives accessibles a totes les seues platges

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’estat de la mar a persones amb daltònia o deficiències en la percepció cromàtica.

Un sistema pioner amb codis gràfics

Aquest sistema utilitza el mètode ColorADD, un codi universal que identifica els colors a través de símbols, de manera que no cal reconéixer el color per a saber si el bany està permés o no:

  • Barra diagonal → bandera groga
  • Triangle cap a l’esquerra → bandera roja
  • Barra diagonal + triangle cap a la dreta → bandera verda

Amb aquesta acció, Cullera aposta per una costa més inclusiva, garantint que totes les persones puguen accedir a la informació de seguretat a la platja en igualtat de condicions.

Punts d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

A més, Cullera disposa de quatre punts d’accessibilitat a les platges de Sant Antoni, Escollera, Racó i Los Olivos, operatius durant tot el mes d’agost, d’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores, de dilluns a diumenge.

Aquests punts compten amb:

  • Monitors especialitzats
  • Bany assistit
  • Rampes d’accés a l’aigua
  • Vehicles amfibis i cadires adaptades
  • Vestuaris i dutxes adaptades
  • Espais d’ombra

Compromís amb un turisme inclusiu

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que:

Volem que totes les persones, independentment de les seues capacitats, puguen gaudir de les nostres platges amb seguretat i qualitat.

Amb aquest tipus d’iniciatives, Cullera es posiciona com un referent en accessibilitat turística a la Comunitat Valenciana, fent de la seua costa un espai més just, inclusiu i compartit.

