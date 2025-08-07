Guadassuar dona el tret d’eixida a les seues festes d’estiu amb la tradicional processó del Crist de la Penya

Els carrers de Guadassuar s’omplin de vida amb l’arribada del mes d’agost, en què la població celebra les seues arrelades Danses, Bé d’Interés Cultural i Festes d’Interés Turístic.
Però les festes d’estiu de la localitat comencen molt abans d’esta esperada setmana, amb tot un seguit de celebracions religioses i populars que arranquen amb la festivitat del Santíssim Crist de la Penya, el sis d’agost, i els dies previs de preparació.
La festivitat del Santíssim Crist de la Penya s’allarga des de l’alba fins a la matinada del dia següent, amb llançament de salves, passacarrer, cercavila i missa solemne pel matí. La processó de la vesprada, la més llarga de les festes en seguir un itinerari especial, comença a l’Església de Sant Vicent Màrtir, on veïns i veïnes esperen l’eixida del Crist.
Encapçalada per la colla de dolçaina i tabal i la Creu Processional, la processó compta amb la participació dels Festers i Festeres del Crist, devots, familiars i acompanyants, clero i corporació municipal. Tanca la processó la Banda Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar.
Una devoció, la del Crist de la Penya, compartida pels veïns i veïnes arremolinats als carrers per veure passar la imatge, alçant-se de les cadires al seu pas.
Enguany, a més, les festes representen una major alegria per al poble, després de les devastadores conseqüències que va deixar la DANA del passat 29 d’octubre en este municipi de la Ribera Alta.
El tradicional sopar de germanor i un tribut a La Oreja de Van Gogh tancaren la nit, amb la mirada ja posada en la segona gran cita de la setmana, la festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia.