La Generalitat convoca ajudes per valor de 24,8 milions d’euros per a impulsar la recuperació social en els municipis afectats per la DANA

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes destinades a organitzacions no governamentals
Per a posar en marxa projectes socials als municipis de la Comunitat Valenciana afectats per la DANA.
Amb una dotació total de 24.826.800 euros, les ajudes permetran finançar intervencions en acció social, inclusió educativa, desenvolupament econòmic local, atenció sanitària, sostenibilitat ambiental i enfortiment institucional, amb l’objectiu de contribuir a la reconstrucció del teixit social, comunitari i econòmic en més de 150 municipis de les províncies de València i Castelló.
D’esta quantitat, 19,8 milions es destinaran a despeses corrents i 5 milions a infraestructures i equipament. També es preveu una possible ampliació de 2 milions d’euros addicionals, condicionada a la disponibilitat pressupostària.
Segons el director general d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, Pedro Carceller, esta convocatòria reflecteix el compromís de la Generalitat amb la recuperació sostinguda dels municipis afectats, des d’una perspectiva transversal i centrada en els drets humans.
Els projectes hauran d’executar-se entre 6 i 15 mesos, amb un import màxim subvencionable de fins a 450.000 euros, que podrà arribar a 700.000 euros si inclou inversions. Cada entitat podrà presentar fins a dos projectes per via telemàtica, en un termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la resolució al DOGV.
Esta convocatòria forma part del Pla de recuperació econòmica i social dels territoris afectats per la DANA, aprovat pel Consell, que inclou entre els seus eixos la recuperació del teixit associatiu i comunitari.
Els projectes subvencionables inclouen actuacions destinades a persones majors, dependents, menors, persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, així com programes de salut mental, ocupació, educació, reforestació o reforç tècnic als ajuntaments.
Les entitats sol·licitants hauran d’estar inscrites en el registre corresponent, tindre seu permanent a la Comunitat Valenciana, no tindre ànim de lucre i comptar amb experiència i personal adequat per a executar els projectes.
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, valorant criteris com la pertinència, eficàcia, eficiència i coordinació amb l’àmbit municipal. També es tindran en compte aspectes com la perspectiva de gènere, sostenibilitat, impacte a llarg termini i enfocaments de drets humans.